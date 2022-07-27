Нардеп Бондар вийшов з групи "За майбутнє"

Він був співголовою цієї групи.

Народний депутат України Віктор Бондар ухвалив рішення вийти з групи "За майбутнє", де займав посаду співголови.

Про це в Телеграм повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"Народний депутат Віктор Бондар покинув депутатську групу «За майбутнє»", – написав він з результатами засідання парламенту.

Як повідомили джерела LB.ua серед народних депутатів, "поки Бондар позафракційний. Не увійшов до жодної фракції чи групи".

Бондар до парламенту цього сликання пройшов як безпартійний самовисуванець за 191 округом (Хмельниччина). Потім став співголовою групи "За майбутнє".

Є одним із ініціаторів подання до Конституційного суду щодо відповідності Конституції положень антикорупційного законодавства. На основі цього подання КС скасував відповідальність за недостовірне декларування і саме електронне декларування. На відновлення законодавства пішло більш ніж пів року.