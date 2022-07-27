В разі призначення Костіна генпрокурором очолити правовий комітет може "слуга народу" Маслов

Маслов у минулому був суддею.

В разі призначення народного депутата Андрія Костіна генеральним прокурором очільником правового комітету Верховної Ради замість нього може стати Денис Маслов ("Слуга народу").

Про це повідомила заступниця голови фракції СН Галина Янченко в Телеграм.

"Денис – один з найбільш активних і відомих членів профільного комітету, більше того – з досвідом роботи суддею. Враховуючи, що судова реформа – одне з ключових очікувань від України, за яке відповідає правовий комітет, це мудра пропозиція, підтримана членами комітету", – написала вона.

Денис Маслов – уродженець Кривого Рогу. Згідно з інформацією на сайті партії, закінчив правознавство та банківську справу у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Юрист з 17-річним досвідом. Адвокат з кримінального та господарського права (ліцензія від 2010 року). З 2013 по 2016 рік був арбітражним керуючим.

З 2016 по 2018 – суддя Дніпровського районного суду міста Кам’янське, звільнився за власним бажанням.

Джерела LB.ua серед парламентарів від "Слуги народу" підтверджують, що кандидатура Маслова обговорюється як найбільш ймовірна.

Призначення Костіна генпрокурором Рада може розглянути вже на найлижчому засіданні. В разі позитивного рішення указ про призначення повинен підписати президент. Профільний комітет вже рекомендував Верховній Раді проголосувати за кандидатуру Костіна.