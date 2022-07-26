Корбан заявив, що досі перебуває в Польщі і шукає можливості перетину кордону

Після відібраного паспорта в нього лишилося свідоцтво про народження.

Керівник штабу територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан після заборони на вʼїзд в Україну досі перебуває в Польщі.

На своїй сторінці у фейсбуці Корбан повідомив, що вийшов із транзитної зони.

"Додому мене, як ви вже знаєте, не пустили. Паспорт відібрали, зазначивши в графі громадянства моє становище як "особа без громадянства", – повідомив він.

Корбан зазначив, що шукає можливості знову перетнути кордон з Україною. Він має з собою свідоцтво про народження, де вказано, що він народився в Україні, в Дніпрі.

"Прориву кордону в стилі Саакашвілі не чекайте", – додав він.

Нагадаємо, 22 липня Геннадію Корбану відмовили у вʼїзді на територію держави після вилучення паспорта. Його документ визнано недійсним, а в акті вказано, що він є "особою без громадянства".

В акті зазначено, що паспорт не є дійсним на підставі доручення ГУ ДМС у Дніпропетровській області від 20 липня.

За кілька днів до того деякі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що президент невдовзі може підписати указ про позбавлення громадянства бізнесмена, колишнього очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича і нинішнього очільника дніпровської тероборони Корбана. Жодних офіційних підтверджень наведено не було, однак деякі джерела, включно з радником голови Офісу президента Сергієм Лещенком, поширили фото документа від 18 липня щодо позбавлення громадянства низки осіб. Згідно з законом "Про громадянство України", припинити (не позбавити) громадянство в українців можна у визначеній кількості випадків, в тому числі, якщо українець після досягнення повноліття одержав паспорт іншої держави. Водночас у Конституції вказано, що громадянина України позбавити громадянства не можуть. Таким чином виникає колізія щодо різниці між позбавленням і припиненням громадянства.