Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?

Народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін каже, що Труханов залишається мером до рішення суду або призначення начальника військової адміністрації, за що має проголосувати Верховна Рада. Докладно — у матеріалі LB.ua .

Колишній суддя Конституційного Суду Володимир Шаповал закликає не поспішати з висновками. Він наголошує, що слід дотриматися всіх процедур і прав Труханова залишатися на посаді міського голови до рішення суду — якщо він оскаржить указ.

Фото: facebook/Геннадий Труханов

Що відбувається довкола Труханова?

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня повідомив про підтвердження наявності російського громадянства “в деяких осіб”. Він підготував відповідні рішення і підписав укази.

У дописі президент не назвав імен цих осіб. За інформацією державного телеканалу “Рада”, громадянства позбавили мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова і артиста Балету Сергія Полуніна (мав громадянство України, Росії та Сербії).

Пізніше Служба безпеки України повідомила, що “Комісія при Президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене Указом Президента України”.

Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має чинний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

Так, “15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом”.

За даними СБУ, Труханов також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ.

Два дні тому, 12 жовтня, мер Одеси опублікував заяву про те, що проти нього готують “провокацію”, яка стосується наявності у нього паспорта Росії і позбавлення через це українського громадянства. Дані про можливе російське громадянство Труханова з'явилися ще у 2014, тоді про це повідомила “Українська правда”, у 2018-му журналісти “Слідства.інфо” знайшли копію його закордонного паспорта у витоку документів панамської компанії Mossack Fonseca.

Докази на користь наявності в Труханова російських документів неодноразово публікували в мережі, водночас сам він опублікував документи, які, за його словами, це спростовують.

У коментарі LB.ua 13 жовтня знову Труханов запевнив, що не має російського громадянства.

“Прізвище написано з помилкою, ім’я також з помилкою… У 18-му році не якийсь адвокат лівий, а НАБУ, державний орган за системою міжнародної правової допомоги, пише запит до Російської Федерації, чи є в мене громадянство. Російська Федерація відповідає, що в мене нема і не було ніколи російського громадянство”, — стверджував мер міста.

Фото: facebook/Геннадий Труханов

Також 13 жовтня питання Одеси розглядали на Ставці верховного головнокомандувача.

У коментарі Суспільному Труханов сказав, що буде доводити відсутність громадянства в суді. "Я буду захищатись, я буду позиватись. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини", — сказав мер міста.

Які наслідки матиме позбавлення громадянства?

Колишній суддя Конституційного Суду України Володимир Шаповал коментуючи LB.ua ситуацію з позбавленням громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, наголосив, що робити остаточні оцінки зараз передчасно, адже поки невідомо, чи було дотримано всіх передбачених законом процедур.

“Я не думаю, що президент — незалежно від його прізвища — видавав указ, не маючи для цього документальної основи. У протилежному випадку робити таке поспіхом не варто. Бо ми можемо виглядати через такі укази достатньо смішно”, — каже Шаповал.

Він зазначив, що закон “Про громадянство України” передбачає чітку процедуру набуття та втрати громадянства.

Якщо є документальне підтвердження наявності іншого громадянства, президент справді може ухвалити відповідне рішення — але лише в межах визначеної процедури.

“Якщо є документальне підтвердження, то не треба ніякого судового рішення з цього приводу. Бо закон прямо визначає порядок набуття і втрати громадянства. Але я не можу сказати напевно, чи в цьому випадку було дотримано процедури. Я ситуацію не бачу чітко, тексту указу немає, тому це, радше, політологічна оцінка, а не юридична” — пояснив колишній суддя КСУ.

Фото: Макс Требухов

Шаповал нагадав, що при президентові завжди діє Комісія з питань громадянства та притулку, яка готує відповідні висновки щодо підстав для позбавлення громадянства.

“Ця комісія існує вже давно, вона зазвичай складається з відомих юристів. І коли вона дає висновок — це формальна підстава для указу. Бо інакше президент виглядав би трошки дивно. А так він може сказати: “Будь ласка, є подання, є рішення, є документи — на цій підставі видано указ”. Тобто, механізм працює таким чином”, — розповів Шаповал.

Коментуючи заяву Геннадія Труханова про намір оскаржити указ про позбавлення громадянства в суді, Шаповал підкреслив, що це його законне право.

“Якщо він вважає, що його незаконно позбавили громадянства, то, звичайно, може звертатися до суду. Це конституційне право кожного громадянина. Взагалі, давайте будемо відвертими: у нас майже кожен, хто стикався з неприємними для себе обставинами, одразу ж заявляв, що подасть до суду. Це нормальна практика”, — сказав Шаповал.

Водночас він уточнив, що подання позову призупиняє дію указу президента до остаточного рішення суду.

“Як тільки буде таке подання, реалізація указу президента буде призупинена до прийняття судового рішення. І він вважається громадянином України аж до того часу, поки не буде рішення суду в останній інстанції. Тобто, якщо він подав позов, а я думаю, що він уже подав, бо адвокати в Одесі досвідчені, — то указ не діє доти, доки суд не розгляне справу по суті”,— пояснив колишній суддя КС.

На запитання, чи може Труханов залишатися мером Одеси, Шаповал відповів ствердно — принаймні, до рішення суду.

“Звичайно, він залишається мером. Бо до остаточного рішення суду він юридично є громадянином України. І жодного автоматичного позбавлення посади не відбувається. Якщо уявімо, що він програє суд і указ набуде чинності, тоді запуститься механізм, передбачений законом про місцеве самоврядування. У нас балотування на місцевих виборах можливе лише за наявності громадянства України. Втратив громадянство — відповідно, втрачаєш і право на посаду. Але до того моменту він повноправний мер”, — наголосив Шаповал.

Фото: facebook/IFES Ukraine

Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера в коментарі LB.ua назвав історію з припиненням громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова неправовою, небезпечною і політично мотивованою.

“У цій ситуації, відверто кажучи, нічого хорошого на думку не спадає. Скажу таку річ, що навряд чи серед державницьки налаштованих людей є хоч один прихильник Труханова — як такого міського голови, який дуже дивну позицію займав 2014-го року в Одесі і так далі. Це точно не та людина, про яку можна говорити з позитивної точки зору. І навіть попри це, тут постає питання закону”, — каже Магера.

За його словами, припинення громадянства без належних доказів — це небезпечний прецедент.

“Підстава видавати указ про припинення громадянства у зв’язку з нібито набуттям російського громадянства, не маючи для цього залізобетонних доказів, це що? Ми можемо вам намалювати вам паспорти Китайської Народної Республіки, мені — Корейської Народної Демократичної. Це все робиться дуже легко і просто у XXI столітті. І це спосіб, як на мене, розправлятися з політичними опонентами. Ну і нащо?”

Магера додає, що подібні дії можуть бути використані для маніпуляції громадською думкою та підготовки нових політичних рішень.

“Більше того, я підозрюю, що після цієї події, яку начебто мало схвалити суспільство і сказати: “О, такий президент молодець, громадянина позбавив громадянства”, — під цю історію може ховатися щось ще цікавіше. Щодо якогось іншого міського голови — можливо, Києва, можливо, Дніпра, можливо, ще якогось міста в Україні. Я не знаю. Наприклад, столиці. Щоб показати, мовляв, бачите, от і ще один приклад — і продемонструють копії якогось паспорта. Ну, наприклад, німецького там, чи польського, чи якого завгодно, чи Буркіна-Фасо — не має значення. Тому цей момент є дивним”, — зазначає Магера.

Андрій Магера також пояснив правовий порядок припинення повноважень міського голови у разі втрати громадянства:

“Десь я зустрічав формулювання, мовляв, Труханов перестав бути міським головою. Але це не зовсім так. Якщо підняти статтю 79 Закону “Про місцеве самоврядування”, то вона містить дуже багато частин. У частині першій перераховуються підстави припинення повноважень сільського, селищного або міського голови. У пункті другому є така підстава як припинення громадянства України. Дійсно є така підстава. Але в одинадцятій частині цієї ж статті написано порядок або спосіб припинення повноважень голови у зв’язку з припиненням громадянства. І спосіб цей передбачає ухвалення рішення відповідною місцевою радою, тобто — міською радою. Цим рішенням рада бере до відома зазначений факт. І за це рішення мають проголосувати депутати. У міській раді Одеси — 64 депутати, і не менше ніж 33 мають проголосувати “за”, — пояснює він.

“От поки такого рішення міської ради немає, він — легітимний міський голова. Навіть попри те, що громадянство у нього нібито припинене. Така ж ситуація, до речі, і щодо народних депутатів. Якщо подивитися статтю 81 Конституції, то повноваження нардепа припиняються лише рішенням Верховної Ради”, — нагадує Магера.

Фото: facebook/Геннадий Труханов

“І це ще не все. Є ще один цікавий момент. За законом “Про місцеве самоврядування” будь-яке рішення міської ради може бути зупинене міським головою протягом п’яти днів після ухвалення. Це тягне за собою необхідність повторного розгляду цього рішення радою протягом двох тижнів. І якщо протягом двох тижнів рада двома третинами голосів не підтвердить своє попереднє рішення, то це рішення міської ради не буде дійсним. У нього своєрідне право вето є на рішення ради. Тобто, навіть якщо з’явиться таке рішення, він може цим правом скористатися”, — зазначає Магера.

Водночас, він критично оцінює появу такого указу президента.

“Це, на мій погляд, подальша спроба зміцнення авторитаризму в Україні під приводом воєнного стану. І як на мене, це дуже поганий сигнал для Європейського Союзу. Бо питання місцевого самоврядування — це дуже чутлива тема для ЄС. Я думаю, що нам можуть бомбанути по цій ситуації. І не лише політично, а й у переговорах про вступ”, — вважає колишній заступник голови ЦВК.

В “Слузі народу” кажуть, що Труханов залишається на чолі міста — до рішення суду чи призначення військової адміністрації

Народний депутат від “Слуги народу”, член Комітету з питань державної влади та самоврядування Верховної Ради Віталій Безгін (“Слуга народу”) у коментарі LB.ua також каже, що Труханов залишається на чолі міста, доки триває судовий процес, або до моменту запровадження військової адміністрації в Одесі. Глава держави вже заявив про таку можливість у своєму вечірньому зверненні.

Безгін підкреслив, що процедура позбавлення громадянства належить до виключних повноважень президента, а створення військових адміністрацій можливе лише за поданням Генерального штабу ЗСУ чи обласної військової адміністрації — не на підставі петицій або політичних закликів.

Фото: facebook/Vitaliy Bezgin

Щодо подальшого статусу мера, Безгін уточнив: “Як депутат профільного комітету скажу: Труханов наразі залишається на чолі міста — або до рішення суду, або до указу президента про впровадження військової адміністрації населеного пункту. Але, звісно, не на підставі петиції чи пропозицій громадянського суспільства. Якщо буде відповідне подання з боку обласної військової адміністрації чи Генштабу, тоді у президента є повноваження своїм указом впровадити військову адміністрацію відповідної громади”.

Водночас він наголосив, що сам указ президента не означатиме автоматичного усунення мера. “Якщо буде лише указ президента, то військова адміністрація зможе перебрати питання у сфері безпеки, оборони, фортифікації й подібних речей. Але що стосується самоврядних повноважень — управління містом — начальник військової адміністрації може перебрати їх лише після того, як президент внесе відповідну постанову до Верховної Ради, і парламент проголосує більшістю”, — каже депутат.

Тобто, підсумував Безгін, “самого указу президента про впровадження військової адміністрації недостатньо, щоб перебрати всю сферу управління містом”.

Щодо ймовірності такого голосування у Верховній Раді, депутат висловився обережно: “Мені важко прогнозувати, тому що в нас є тільки одна громада поза зоною активних бойових дій, де повноваження передавались військовій адміністрації — це Гостомель. Але там мера вбили під час окупації, і не було дієздатної ради. В усіх інших випадках, коли це поза зоною бойових дій, президент, як правило, не вносить відповідну постанову”.

Фото: Катерина Петренко Міський голова Одеси Геннадій Труханов

Підсумовуючи, депутат зазначив, що справа Труханова, ймовірно, матиме тривалий і гучний розвиток:

“Він буде судитись — це, думаю, зрозуміло. Буде певна медійна історія навколо цього. Напевно, з’являться люди, які кричатимуть мантру про утиски місцевого самоврядування. Але головне, щоб дієздатність функціонування Одеси було збережено, враховуючи, що це ласий шматок для росіян — стратегічна мета, бо це і дорога до Придністров’я, і порти”.

У вечірньому зверненні щодо ситуації навколо Труханова Володимир Зеленський заявив, що “була розмова щодо ситуації у прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом”.