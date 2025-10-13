Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Політика

Зеленський обговорив із президентом Чехії посилення оборони України

Також розмовляли про важливість чеської ініціативи.

Зеленський обговорив із президентом Чехії посилення оборони України
Петр Павел та Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом щодо посилення оборони України.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував Чехії за надану допомогу та підтримку України й українців від самого початку повномасштабної війни.

Також Зеленський поінформував про російські удари по українських містах і громадах, по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі й наголосив, що Росія застосовує сотні дронів щодня.

Президенти обговорили продовження підтримки України. Зокрема, мова йшла про чеську ініціативу з постачання снарядів та інші ідеї, які допоможуть посилити Україну і наш захист саме зараз.
