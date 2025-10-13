Зеленський обговорив із президентом Чехії посилення оборони України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом щодо посилення оборони України.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Глава держави подякував Чехії за надану допомогу та підтримку України й українців від самого початку повномасштабної війни.
Також Зеленський поінформував про російські удари по українських містах і громадах, по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі й наголосив, що Росія застосовує сотні дронів щодня.
Президенти обговорили продовження підтримки України. Зокрема, мова йшла про чеську ініціативу з постачання снарядів та інші ідеї, які допоможуть посилити Україну і наш захист саме зараз.
- Упродовж 2025 року в межах чеської ініціативи Україні передали мільйон великокаліберних боєприпасів.