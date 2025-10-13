У Київ приїхала топдипломатка ЄС Кая Каллас

Вона прибула на переговори щодо підтримки України.

Сьогодні, 13 жовтня, в Україну приїхала Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки", – йдеться у її дописі.

Вона розповіла, що прибула в Київ для переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини.