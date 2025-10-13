У Київ приїхала топдипломатка ЄС Кая Каллас

Сьогодні, 13 жовтня, в Україну приїхала Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки", – йдеться у її дописі.
Вона розповіла, що прибула в Київ для переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини.
Ukrainians inspire the world with their courage.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Their resilience calls for our full support.
I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT