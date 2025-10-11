Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Україна синхронізувала санкції з Японією та запровадила обмеження проти осіб і підприємств, які підтримують РФ

Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з Японією та підписав відповідний указ.

Як йдеться на сайті Офісу президента, у список потрапили вісім фізичних і 14 юридичних осіб, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій.

Серед них генеральний директор "Алроси" Павло Маріничев, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів, директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін, а також представник північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до Росії.

Також санкції застосували до підприємств російського ОПК, зокрема до "Стауту" й Центру інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії.

У списку є і приватна військова компанія "Конвой", яка створена на тимчасово окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.

Від червня цього року Україна ухвалила вже вісім санкційних пакетів і синхронізувала санкції із США, Канадою, Великою Британією і Японією, а також з усіма санкційними пакетами Європейського Союзу.

Загалом Україна запровадила обмеження проти 281 фізичної і 633 юридичних осіб, які пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, фінансово-банківською системою Росії, служінням окупанту на тимчасово окупованих територіях України, а також залучені до обходу санкцій, функціонування російського тіньового флоту й викрадення українських дітей.

"Синхронізація санкцій із партнерами має велике значення для унеможливлення їх обходу та посилення економічного тиску на Росію. Україна розраховує на повну синхронізацію наших санкцій у юрисдикціях країн-партнерів", – йдеться у повідомленні. 
﻿
