Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

Французький президент Еммануель Макрон перепризначив колишнього прем'єр-міністра Лекорню прем'єр-міністром

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином Макрон сподівається, що Лекорню зможе отримати достатню підтримку глибоко розділеного парламенту для прийняття бюджету на 2026 рік.

Найближчим завданням Лекорню буде подати бюджет до парламенту до кінця понеділка.

“Ми повинні покласти край цій політичній кризі, яка дратує французький народ, і цій нестабільності, яка шкодить іміджу Франції та її інтересам”, - зазначив Лекорню.

Перед тим Макрон скликав зустріч лідерів основних партій, щоб залучити підтримку навколо свого вибору. Макрон не допустив до зустрічі лідерів партій ультраправу партію Марін Ле Пен “Національне об’єднання” та ультраліву партію “Незламна Франція”.

Лідери лівих висловили обурення тим, що Макрон не обирає прем'єр-міністра з їхніх лав. Така реакція натякала, що майбутній уряд може бути таким же крихким, як і попередні.

Черговий розпад уряду підвищить ймовірність того, що Макрон оголосить дострокові вибори. Такий сценарій, як вважається, найбільше вигідний ультраправим.

“Ми не прагнемо розпуску парламенту, але й не боїмося”, – заявив журналістам лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор.