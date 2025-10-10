Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаПолітика

Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

Найближчим завданням Лекорню буде подати бюджет до парламенту до кінця понеділка.

Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції
Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Французький президент Еммануель Макрон перепризначив колишнього прем'єр-міністра Лекорню прем'єр-міністром

Про це повідомляє Reuters

Таким чином Макрон сподівається, що Лекорню зможе отримати достатню підтримку глибоко розділеного парламенту для прийняття бюджету на 2026 рік. 

Найближчим завданням Лекорню буде подати бюджет до парламенту до кінця понеділка.

“Ми повинні покласти край цій політичній кризі, яка дратує французький народ, і цій нестабільності, яка шкодить іміджу Франції та її інтересам”, - зазначив Лекорню.

Перед тим Макрон скликав зустріч лідерів основних партій, щоб залучити підтримку навколо свого вибору. Макрон не допустив до зустрічі лідерів партій ультраправу партію Марін Ле Пен “Національне об’єднання” та ультраліву партію “Незламна Франція”.

Лідери лівих висловили обурення тим, що Макрон не обирає прем'єр-міністра з їхніх лав. Така реакція натякала, що майбутній уряд може бути таким же крихким, як і попередні.

Черговий розпад уряду підвищить ймовірність того, що Макрон оголосить дострокові вибори. Такий сценарій, як вважається, найбільше вигідний ультраправим.

“Ми не прагнемо розпуску парламенту, але й не боїмося”, – заявив журналістам лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор.

  • Президент Франції Еммануель Макрон оголосив склад нового уряду, намагаючись вивести країну з політичної кризи. Водночас його суперники попередили, що швидко спробують усунути цей кабінет, якщо він не припинить політику минулих років.

  • Незабаром прем’єр-міністр Франції Себастіян Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону.

  • Лекорню мав презентувати парламенту програму уряду, але відставку оголосив ще до того. В кріслі прем’єр-міністра він пробув близько місяця. Він був призначений президентом 9 вересня і став п'ятим французьким прем'єр-міністром за два роки.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies