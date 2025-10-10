Свириденко подала на розгляд Ради призначення Бережної міністром культури України

Глава Кабміну Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради призначення Тетяни Бережної Віцепремʼєр-міністром з гуманітарної політики України – Міністром культури України.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України девʼятого скликання, Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко внесено подання про призначення Тетяни Бережної віцепремʼєр-міністром з гуманітарної політики України – Міністром культури України," – ідеться у повідомленні.

За інформацією Стефанчука, парламент розгляне це подання у встановленому порядку.