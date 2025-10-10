Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаПолітика

Свириденко подала на розгляд Ради призначення Бережної міністром культури України

Парламент розгляне подання у встановленому порядку.

Свириденко подала на розгляд Ради призначення Бережної міністром культури України
заступник міністра економіки України Тетяна Бережна
Фото: Femida.ua

Глава Кабміну Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради призначення Тетяни Бережної Віцепремʼєр-міністром з гуманітарної політики України – Міністром культури України.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України девʼятого скликання, Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко внесено подання про призначення Тетяни Бережної віцепремʼєр-міністром з гуманітарної політики України – Міністром культури України," – ідеться у повідомленні.

За інформацією Стефанчука, парламент розгляне це подання у встановленому порядку.
