У Білому домі заявили, що Нобелівський комітет ставить політику вище за мир

Таким чином у Білому домі відреагували на присудження Нобелівської премії миру лідерці опозиції у Венесуелі. Як відомо, цю премію хотів отримати Трамп.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун (Steven Cheung) написав у “Твітері”, що Нобелівський комітет ставить політику вище за мир.

“Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і ніколи не знайдеться нікого, подібного до нього, хто міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що вони ставлять політику вище за мир”, – написав Чун.

Зазначимо, що сьогодні Нобелівську премію миру отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріна Мачадо.