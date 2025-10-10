У Білому домі заявили, що Нобелівський комітет ставить політику вище за мир

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун (Steven Cheung) написав у “Твітері”, що Нобелівський комітет ставить політику вище за мир.
“Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і ніколи не знайдеться нікого, подібного до нього, хто міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що вони ставлять політику вище за мир”, – написав Чун.
Зазначимо, що сьогодні Нобелівську премію миру отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріна Мачадо.