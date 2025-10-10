Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Нобелівську премію миру-2025 отримала лідерка опозиції у Венесуелі

"Марія Коріна Мачадо є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом".

Фото: Сайт Нобелівського комітету

Нобелівську премію миру-2025 отримала венесуельська політична діячка, лідер опозиції Марія Коріна Мачадо.

Вона отримала "нобелівку" за свою "невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Як лідерка руху за демократію у Венесуелі, Мачадо є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом, зазначили у Нобелівському комітеті.

“Мачадо була ключовою об'єднуючою фігурою в політичній опозиції, яка колись була глибоко розділена – опозиції, яка знайшла спільну мову у вимозі вільних виборів та представницького уряду”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Фото: EPA/UPG
У комітеті нагадують, що Венесуела перетворилася з відносно демократичної та заможної країни на жорстоку, авторитарну державу, яка зараз переживає гуманітарну та економічну кризу. Більшість венесуельців живуть у глибокій бідності, тоді як невелика еліта на вершині збагачується.

“Насильницький апарат держави спрямований проти власних громадян. Майже 8 мільйонів людей залишили країну. Опозицію систематично придушують ‒ через фальсифікацію виборів, судове переслідування та ув'язнення”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Як засновниця “Súmate”, організації, що займається демократичним розвитком, Мачадо понад 20 років тому виступала за вільні та чесні вибори. Напередодні виборів 2024 року Мачадо була кандидаткою в президенти від опозиції, але режим заблокував її кандидатуру. Потім вона підтримала на виборах представника іншої партії, Едмундо Гонсалеса Уррутію.

Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, визначеним у заповіті Альфреда Нобеля для присудження Нобелівської премії миру. Вона об’єднала опозицію своєї країни, не відступала у протидії мілітаризації венесуельського суспільства й непохитно підтримує мирний перехід до демократії.

Фото: EPA/UPG

Більше про нобелівські премії

Нобелівські премії були засновані за заповітом Альфреда Нобеля, шведського винахідника динаміту та заможного бізнесмена. Їх присуджують з 1901 року за видатні внески у науку, літературу та боротьбу за мир, з перервами переважно під час світових війн.

Премію з економіки додали пізніше, її фінансує центральний банк Швеції ‒ Ріксбанком.

Переможців обирають експертні комітети з різних установ. Усі премії вручають в Стокгольмі, за винятком Премії миру, яка вручається в Осло ‒ це, можливо, данина політичному союзу між Швецією та Норвегією, що існував за життя Нобеля.

  • Раніше вже стали відомі лауреати Нобелівської премії з медицинифізики, хімії і літератури, завтра ми дізнайємося, хто отримає "нобеля" з економіки. Кульмінацією нагородження є церемонії, на яких присутні королівські родини Швеції та Норвегії, після яких 10 грудня ‒ у річницю смерті Альфреда Нобеля ‒ відбудуться пишні бенкети.
  • Торік Нобелівську премію миру отримав японський рух людей, що пережили атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Nihon Hidankyo стала лауреатом за “зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через історії свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати”.
﻿
