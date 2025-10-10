У Бельгії попередили ймовірний замах на прем'єр-міністра

Офіс генерального прокурора Бельгії у четвер повідомив про запобігання терористичній атаці, ціллю якої могло бути вбивство прем'єр-міністра країни Барта де Вевера.

Як пише Reuters, поліція провела операцію з викриття групи джихадистів, які готували напад на очільника уряду. Двох підозрюваних затримали в Антверпені, їх допитують. Під час обшуку їхньої оселі було знайдено пристрій, який нагадує саморобну бомбу, мішок з металевими кульками та дрон, який, ймовірно, мав бути використаний для атаки.

Заступник прем'єра Максім Прево назвав новину про підготовку замаху на де Вевера "надзвичайним шоком" та закликав громадян "зберігати пильність через терористичну загрозу".