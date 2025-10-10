Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зимова кампанія України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Бельгії попередили ймовірний замах на прем'єр-міністра

Ліквідовано загрозу атаки джихадистів.

У Бельгії попередили ймовірний замах на прем'єр-міністра
Бельгійська поліція
Фото: EPA/UPG

Офіс генерального прокурора Бельгії у четвер повідомив про запобігання терористичній атаці, ціллю якої могло бути вбивство прем'єр-міністра країни Барта де Вевера.

Як пише Reuters, поліція провела операцію з викриття групи джихадистів, які готували напад на очільника уряду. Двох підозрюваних затримали в Антверпені, їх допитують. Під час обшуку їхньої оселі було знайдено пристрій, який нагадує саморобну бомбу, мішок з металевими кульками та дрон, який, ймовірно, мав бути використаний для атаки.

Заступник прем'єра Максім Прево назвав новину про підготовку замаху на де Вевера "надзвичайним шоком" та закликав громадян "зберігати пильність через терористичну загрозу". 
