Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСвіт

Грузинського поета Ратіані засудили до двох років тюрми за ляпас поліцейському

Свій вчинок він назвав "символічним актом".

Грузинського поета Ратіані засудили до двох років тюрми за ляпас поліцейському
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У Грузії Тбіліський міський суд засудив поета і перекладача Звіада Ратіані до двох років позбавлення волі. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Штраф не був би пропорційним покаранням за цей злочин", – заявив суддя Ґіорґі Гелашвілі, коментуючи вирок.

Ратіані загрожувало від чотирьох до семи років ув’язнення за звинуваченням у нападі на поліцейського. Суд перекваліфікував звинувачення і визнав його винним за статтею, яка передбачає "опір співробітнику поліції з метою запобігання виконанню ним службових обов’язків або примусу до явно незаконних дій, вчиненого із застосуванням насильства або загрозою його застосування".

Перед оголошенням вироку поет заявив: "Хоч яке б рішення було ухвалене сьогодні, моє майбутнє все одно легше і бажаніше, ніж у тих, хто служить цій несправедливості справою чи мовчанням".

Ратіані назвав свій вчинок – ляпас поліцейському – "символічним актом". За його словами, його надихнули педагог Ніно Даташвілі та журналістка Мзія Амаглобелі, які були заарештовані раніше.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies