Грузинського поета Ратіані засудили до двох років тюрми за ляпас поліцейському

У Грузії Тбіліський міський суд засудив поета і перекладача Звіада Ратіані до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Штраф не був би пропорційним покаранням за цей злочин", – заявив суддя Ґіорґі Гелашвілі, коментуючи вирок.

Ратіані загрожувало від чотирьох до семи років ув’язнення за звинуваченням у нападі на поліцейського. Суд перекваліфікував звинувачення і визнав його винним за статтею, яка передбачає "опір співробітнику поліції з метою запобігання виконанню ним службових обов’язків або примусу до явно незаконних дій, вчиненого із застосуванням насильства або загрозою його застосування".

Перед оголошенням вироку поет заявив: "Хоч яке б рішення було ухвалене сьогодні, моє майбутнє все одно легше і бажаніше, ніж у тих, хто служить цій несправедливості справою чи мовчанням".

Ратіані назвав свій вчинок – ляпас поліцейському – "символічним актом". За його словами, його надихнули педагог Ніно Даташвілі та журналістка Мзія Амаглобелі, які були заарештовані раніше.