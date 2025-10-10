Маршалка польського Сейму Головню викликали на допит через висловлювання про держпереворот

У п’ятницю, 10 жовтня, маршалок польського Сейму Шимон Головня прибув на виклик до Окружної прокуратури у Варшаві.

Як пише RMF24, його викликали на 10:00 для допиту у справі його висловлювань про державний переворот.

Провадження відбувається у закритому режимі, а сторони можуть поставити до 13 запитань кожна.

Речник прокуратури Пйотр Антоні Скіба повідомив, що допит маршалка може тривати дуже довго і не виключено його продовження в інший день. За його словами, участь у допиті також візьмуть представники потерпілих установ, які подали заяви у справі – Національної ради судочинства та Конституційного трибуналу.

Допит є наслідком заяви Головні, зробленої в липні, коли він сказав, що йому неодноразово пропонували відкласти приведення Кароля Навроцького до присяги як президента Польщі, чим, за його словами, було б здійснено "державний переворот". На запитання, хто робив такі пропозиції, маршалок відповів, що це були люди, яким "не сподобався результат президентських виборів".

Пізніше Головня пояснив, що використав термін "державний переворот" не в юридичному, а в політичному сенсі.

Розслідування розпочали за заявою голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського. За його твердженням, від грудня 2023 року прем’єр, маршалки, міністри та інші посадовці діють у "злочинній групі", що прагне змінити конституційний лад і паралізувати роботу судових органів.

Розслідування ініціював заступник генпрокурора Міхал Островський, якого пізніше тимчасово усунув генпрокурор Адам Боднар за порушення процедур.