Швеція планує нові інвестиції у засоби для протидії безпілотникам

Швеція планує пришвидшити посилення своїх засобів для протидії з дронами, враховуючи низку інцидентів з порушенням повітряного простору регіону безпілотниками.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Bloomberg.

Як зазначили в уряді, йдеться про інвестиції у збройні сили в період з 2026 по 2028 рік у розмірі понад 3,5 мільярда крон (367 мільйонів доларів США). Кошти спрямують на закупівлю зброї та сенсорів для протидії ворожим дронам.

Фінансування дозволить скоротити терміни постачання техніки військовим приблизно на вісім років.

Швеція була однією з кількох країн-членів НАТО, які надіслали Данії допомогу в боротьбі з дронами напередодні зустрічі європейських лідерів у Копенгагені минулого тижня. Це рішення було прийнято після низки інцидентів з дронами, які порушили роботу цивільних та військових об'єктів у Північній Європі.

Уряд також витрачає понад 1,5 мільярда крон на свій існуючий парк винищувачів JAS 39 Gripen виробництва Saab AB. Це включає закупівлю додаткових запасних частин та обладнання, які зміцнять мережу баз у ВПС.