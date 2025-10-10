Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Трамп про Іспанію: можливо, їх варто вигнати з НАТО

Так Трамп відреагував на низькі видатки Іспанії на оборону.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прокоментував відставання Іспанії  у виконанні нових вимог щодо військових витрат як члена НАТО, передає Суспільне.

"Ми тісно співпрацюємо з Фінляндією та з НАТО. Як ви знаєте, я вимагав, щоб вони платили 5%, а не 2%. Багато хто думав, що це неможливо, але майже всі погодилися. Єдиний, хто відстав, — це Іспанія. Вам треба подзвонити й дізнатися, чому вони відстають. Вони не мають жодних виправдань. Але гаразд, можливо, їх варто вигнати з НАТО, відверто кажучи", - сказав Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президент США звернувся до європейських союзників і зазначив, що "вони мають поговорити з Іспанією" й домогтися більшого внеску Мадриду у спільну безпеку.

Що передувало цій заяві

  • Генсек НАТО Марк Рютте запропонував план нарощування оборонних видатків, який передбачає виділення в цілому 5% від ВВП для оборонних інвестицій. З них 3,5% від ВВП складатимуть основні оборонні витрати і ще 1,5% ВВП на рік будуть спрямовані на інвестиції у сфери, що пов’язані з безпекою й обороною, такі як інфраструктура й промисловість.

  • Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити витати на оборону до 5% ВВП.

  • Втім, Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону. За оцінками НАТО, торік Іспанія мала найнижчу частку витрат на оборону в альянсі – приблизно 1,28% ВВП. У квітні Мадрид погодився прискорити зусилля для досягнення поточного цільового показника НАТО у 2% цього року.
