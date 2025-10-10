Трамп про Іспанію: можливо, їх варто вигнати з НАТО

Президент США Дональд Трамп прокоментував відставання Іспанії у виконанні нових вимог щодо військових витрат як члена НАТО, передає Суспільне.

"Ми тісно співпрацюємо з Фінляндією та з НАТО. Як ви знаєте, я вимагав, щоб вони платили 5%, а не 2%. Багато хто думав, що це неможливо, але майже всі погодилися. Єдиний, хто відстав, — це Іспанія. Вам треба подзвонити й дізнатися, чому вони відстають. Вони не мають жодних виправдань. Але гаразд, можливо, їх варто вигнати з НАТО, відверто кажучи", - сказав Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президент США звернувся до європейських союзників і зазначив, що "вони мають поговорити з Іспанією" й домогтися більшого внеску Мадриду у спільну безпеку.

