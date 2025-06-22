Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону

Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Reuters.
"Витрати в розмірі 5% були б непропорційними і непотрібними. Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми не будемо цього робити", – сказав Санчес у зверненні по національному телебаченню.
Він додав, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.
У листі, надісланому Альянсу, Санчес повідомив главу НАТО Марка Рютте, що його країна хоче відмовитися від нового цільового показника витрат у 5%.
За оцінками НАТО, торік Іспанія мала найнижчу частку витрат на оборону в альянсі – приблизно 1,28% ВВП. У квітні Санчес погодився прискорити зусилля для досягнення поточного цільового показника НАТО у 2% цього року.
- Генсек НАТО Марк Рютте запропонував план нарощування оборонних видатків, який передбачає виділення в цілому 5% від ВВП для оборонних інвестицій. З них 3,5% від ВВП складатимуть основні оборонні витрати і ще 1,5% ВВП на рік будуть спрямовані на інвестиції у сфери, що пов’язані з безпекою й обороною, такі як інфраструктура й промисловість.
- Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити витати на оборону до 5% ВВП.
- На тлі цього Норвегія повідомила, що планує збільшити загальні витрати на оборону і безпеку до 5% від ВВП.