Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону

Прем'єр запевнив, що країна може виконати всі свої зобов'язання перед Альянсом, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.

Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Reuters.

"Витрати в розмірі 5% були б непропорційними і непотрібними. Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми не будемо цього робити", – сказав Санчес у зверненні по національному телебаченню.

Він додав, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.

У листі, надісланому Альянсу, Санчес повідомив главу НАТО Марка Рютте, що його країна хоче відмовитися від нового цільового показника витрат у 5%.

За оцінками НАТО, торік Іспанія мала найнижчу частку витрат на оборону в альянсі – приблизно 1,28% ВВП. У квітні Санчес погодився прискорити зусилля для досягнення поточного цільового показника НАТО у 2% цього року.