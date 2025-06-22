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Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону

Прем'єр запевнив, що країна може виконати всі свої зобов'язання перед Альянсом, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.

Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Reuters

"Витрати в розмірі 5% були б непропорційними і непотрібними. Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми не будемо цього робити", – сказав Санчес у зверненні по національному телебаченню.

Він додав, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.

У листі, надісланому Альянсу, Санчес повідомив главу НАТО Марка Рютте, що його країна хоче відмовитися від нового цільового показника витрат у 5%.  

За оцінками НАТО, торік Іспанія мала найнижчу частку витрат на оборону в альянсі – приблизно 1,28% ВВП. У квітні Санчес погодився прискорити зусилля для досягнення поточного цільового показника НАТО у 2% цього року.

  • Генсек НАТО Марк Рютте запропонував план нарощування оборонних видатків, який передбачає виділення в цілому 5% від ВВП для оборонних інвестицій. З них 3,5% від ВВП складатимуть основні оборонні витрати і ще 1,5% ВВП на рік будуть спрямовані на інвестиції у сфери, що пов’язані з безпекою й обороною, такі як інфраструктура й промисловість.
  • Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити витати на оборону до 5% ВВП.
  • На тлі цього Норвегія повідомила, що планує збільшити загальні витрати на оборону і безпеку до 5% від ВВП.

 
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