Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
ГоловнаСвіт

ГУР та МЗС евакуювали 176 людей з Ізраїлю в Єгипет, — Зеленський

Серед людей, яких евакуювала Україна, громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. 

ГУР та МЗС евакуювали 176 людей з Ізраїлю в Єгипет, — Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану, українські дипломати та ГУР евакуювали 176 людей з Ізраїлю до Єгипту.

Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський.

"Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан", — каже глава держави. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів щодо роботи українських посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів. Серед людей, яких евакуювала Україна, — громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. 

"Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки", — додає Президент.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies