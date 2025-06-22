ГУР та МЗС евакуювали 176 людей з Ізраїлю в Єгипет, — Зеленський

Напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану, українські дипломати та ГУР евакуювали 176 людей з Ізраїлю до Єгипту.

Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський.

"Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан", — каже глава держави.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів щодо роботи українських посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів. Серед людей, яких евакуювала Україна, — громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

"Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки", — додає Президент.