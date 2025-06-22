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МАГАТЕ скликає екстрене засідання на тлі ударів США по ядерних об'єктах Ірану

Засідання МАГАТЕ заплановане на 23 червня.

МАГАТЕ скликає екстрене засідання на тлі ударів США по ядерних об'єктах Ірану
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після засідання Ради Безпеки ООН щодо ядерної безпеки в Україні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG

Міжнародне агенство з атомної енергії скликає екстрене засідання через удари США по ядерних об'єктах Ірану.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у мережі "Х".

"З огляду на невідкладну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ на завтра", — ідеться у повідомленні Гроссі.

Раніше у МАГАТЕ заявляли, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії  не зафіксували підвищення рівня радіації за межами іранських ядерних об’єктів після ударів по них Сполученими Штатами. 

"Після атак на три ядерні об’єкти в Ірані – включно із Фордо – МАГАТЕ може підтвердити, що на цей момент не було зафіксовано підвищення рівня радіації за межами об’єктів", – йдеться у повідомленні.
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