МАГАТЕ скликає екстрене засідання на тлі ударів США по ядерних об'єктах Ірану

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після засідання Ради Безпеки ООН щодо ядерної безпеки в Україні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорк

Міжнародне агенство з атомної енергії скликає екстрене засідання через удари США по ядерних об'єктах Ірану.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у мережі "Х".

"З огляду на невідкладну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ на завтра", — ідеться у повідомленні Гроссі.

Раніше у МАГАТЕ заявляли, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії не зафіксували підвищення рівня радіації за межами іранських ядерних об’єктів після ударів по них Сполученими Штатами.

"Після атак на три ядерні об’єкти в Ірані – включно із Фордо – МАГАТЕ може підтвердити, що на цей момент не було зафіксовано підвищення рівня радіації за межами об’єктів", – йдеться у повідомленні.