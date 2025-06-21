Європа переживає, що кошти на кібероборону освоять американські фірми

Кібербезпекова галузь очікує значного зростання замовлень після саміту НАТО в Гаазі наступного тижня, де союзники планують погодити нову ціль щодо оборонних витрат на рівні 5% ВВП. Європа переживає, що чималі кошти можуть дістатися американським компаніям, які працюють у сфері кібербезпеки, передає Politico.

Новий показник НАТО щодо витрат на оборону поділили поілено на дві частини: 3,5% — на традиційну оборону, ще 1,5% — на ширші аспекти безпеки.

Цей додатковий ресурс може суттєво посилити фінансування кібербезпеки на тлі зростаючих загроз цифрових атак, шпигунства, саботажу й дезінформації.

Втім, залишається відкритим питання, як саме країни-члени наповнять змістом ці 1,5% витрат на безпеку. За словами посла США при НАТО Меттью Вітакера, ці гроші не мають перетворитися на «чорну діру» для всіх можливих витрат — вони мають залишатися пов’язаними з обороною.

Витрати охоплюватимуть інфраструктуру, мобільність, кіберзахист. Порти, залізниці, телекомунікації — усі ці галузі можуть отримати частку фінансування.

Серед країн Європи є побоювання, що кошти знову опиняться в руках гігантів на кшталт Microsoft і Google. Тому шириться думка, аби ці гроші пішли на підтримку європейських компаній.