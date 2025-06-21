Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
ГоловнаСвіт

Європа переживає, що кошти на кібероборону освоять американські фірми

Тому починає активніше циркулювати ідея, аби гроші пішли на підтримку європейських компаній.

Європа переживає, що кошти на кібероборону освоять американські фірми
хакери
Фото: ANSA

Кібербезпекова галузь очікує значного зростання замовлень після саміту НАТО в Гаазі наступного тижня, де союзники планують погодити нову ціль щодо оборонних витрат на рівні 5% ВВП. Європа переживає, що чималі кошти можуть дістатися американським компаніям, які працюють у сфері кібербезпеки, передає Politico.

Support LB.ua

Новий показник НАТО щодо витрат на оборону поділили поілено на дві частини: 3,5% — на традиційну оборону, ще 1,5% — на ширші аспекти безпеки.

Цей додатковий ресурс може суттєво посилити фінансування кібербезпеки на тлі зростаючих загроз цифрових атак, шпигунства, саботажу й дезінформації. 

Втім, залишається відкритим питання, як саме країни-члени наповнять змістом ці 1,5% витрат на безпеку. За словами посла США при НАТО Меттью Вітакера, ці гроші не мають перетворитися на «чорну діру» для всіх можливих витрат — вони мають залишатися пов’язаними з обороною.

Витрати охоплюватимуть інфраструктуру, мобільність, кіберзахист. Порти, залізниці, телекомунікації — усі ці галузі можуть отримати частку фінансування.

Серед країн Європи є побоювання, що кошти знову опиняться в руках гігантів на кшталт Microsoft і Google. Тому шириться думка, аби ці гроші пішли на підтримку європейських компаній.

  • Європа уже починає працювати над підтримкою своїх компаній у сфері безпеки. Крім збройових фірм це торкнулося і, зокрема, операторів супутникового зв’язку. Так, французький уряд і низка партнерів інвестують 1,35 млрд євро в компанію Eutelsat Communications SA, яка намагається зміцнити позиції у сфері супутникового інтернету й стати європейською альтернативою Starlink Ілона Маска.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies