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Франція інвестує понад 700 млн євро в Eutelsat для конкуренції зі Starlink

Тим часом Британія поки не ухвалила рішення щодо участі в інвестиціях.

Франція інвестує понад 700 млн євро в Eutelsat для конкуренції зі Starlink
Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat
Фото: пресслужба компанії

Французький уряд і низка партнерів інвестують 1,35 млрд євро в компанію Eutelsat Communications SA, яка намагається зміцнити позиції у сфері супутникового інтернету й стати європейською альтернативою Starlink Ілона Маска, пише Bloomberg.

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Як повідомило міністерство фінансів Франції, уряд країни внесе 717 млн євро, збільшивши свою частку в компанії до майже 30%. За словами посадовців, цей крок є "критично важливим етапом" у стратегічному та фінансовому розвитку Eutelsat.

Серед інших учасників фінансування — Bharti Space, CMA CGM і Fonds Stratégique de Participations. Очікується, що раунд завершать до кінця 2025 року. Після нього частка Bharti зменшиться до 19%.

На відміну від Франції, Велика Британія поки не ухвалила рішення щодо участі в інвестиціях. Вона володіє часткою в компанії після того, як 2020 року врятувала OneWeb від банкрутства. OneWeb згодом було викуплено Eutelsat у 2023 році.

За оцінками аналітиків, Eutelsat доведеться знайти ще 4 млрд євро до 2032 року для оновлення супутників OneWeb та участі у програмі ЄС IRIS² — майбутній супутниковій системі зв’язку ЄС.

Поштовхом до підтримки компанії стало 10-річне контрактне замовлення французьких збройних сил на використання системи OneWeb на суму до 1 млрд євро. Цей приклад може стимулювати інші уряди ЄС до подібних контрактів.

  • Eutelsat управляє 35 супутниками на геостаціонарній орбіті та розширив свою мережу на низькій навколоземній орбіті (НГО) до 600 супутників після придбання британської OneWeb у 2023 році.
  • НГО OneWeb аналогічні тим, які використовує Starlink компанії Space X, яка володіє близько 7000 супутників.
  • Eutelsat стверджує, що пропонує ті ж можливості, що й Starlink, з погляду покриття та затримки в Європі.
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