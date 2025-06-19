Франція інвестує понад 700 млн євро в Eutelsat для конкуренції зі Starlink

Тим часом Британія поки не ухвалила рішення щодо участі в інвестиціях.

Французький уряд і низка партнерів інвестують 1,35 млрд євро в компанію Eutelsat Communications SA, яка намагається зміцнити позиції у сфері супутникового інтернету й стати європейською альтернативою Starlink Ілона Маска, пише Bloomberg.

Як повідомило міністерство фінансів Франції, уряд країни внесе 717 млн євро, збільшивши свою частку в компанії до майже 30%. За словами посадовців, цей крок є "критично важливим етапом" у стратегічному та фінансовому розвитку Eutelsat.

Серед інших учасників фінансування — Bharti Space, CMA CGM і Fonds Stratégique de Participations. Очікується, що раунд завершать до кінця 2025 року. Після нього частка Bharti зменшиться до 19%.

На відміну від Франції, Велика Британія поки не ухвалила рішення щодо участі в інвестиціях. Вона володіє часткою в компанії після того, як 2020 року врятувала OneWeb від банкрутства. OneWeb згодом було викуплено Eutelsat у 2023 році.

За оцінками аналітиків, Eutelsat доведеться знайти ще 4 млрд євро до 2032 року для оновлення супутників OneWeb та участі у програмі ЄС IRIS² — майбутній супутниковій системі зв’язку ЄС.

Поштовхом до підтримки компанії стало 10-річне контрактне замовлення французьких збройних сил на використання системи OneWeb на суму до 1 млрд євро. Цей приклад може стимулювати інші уряди ЄС до подібних контрактів.