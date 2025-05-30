У Міноборони презентували новий 10-дюймовий дрон на оптоволокні "Stalker"

На сьогодні виробник TechEx зосередився на масштабуванні виробництва двох моделей – StalkerXO-10 та StalkerXO-15.

Міноборони презентувало лінійку українських оптоволоконних дронів "Stalker" від компанії TechEx, які здатні вистежувати й вражати ворога і стійкі до роботи РЕБ.

Про це розповіли в оборонному відомстві.

"FPV-дрони на оптоволокні знайшли свою роль та завдання у війні росії проти України. Вони мають унікальну перевагу, якою не володіють інші види безпілотників: гарантована стійкість до дії засобів радіоелектронної боротьби. Серед них – лінійка українських оптоволоконних дронів Stalker від компанії TechEx.", — ідеться у повідомленні відомства.

У Міноборони додають, що дрони кодифіковані з початку рок і бойові підрозділи їх ефективно застосовують та постійно надають виробнику цінний фідбек з поля бою. Здобуті технологічні рішення є результатом сотень бойових вильотів, опрацювання статистики та відгуків від операторів з передової.

"На сьогодні виробник зосередився на масштабуванні виробництва двох моделей – StalkerXO-10 та StalkerXO-15", — ідеться у повідомленні.

Stalker XO-10 — 10-дюймовий дрон на оптоволокні, оптимальний для знищення техніки та особового складу ворога на передових позиціях. Призначений для використання в умовах щільних радіоелектронних завад.

Маневровий у польоті та хуткий у підготовці до вильоту. Створений для точкових ударів, де важлива кожна секунда.

Stalker XO-15 — 15-дюймовий дрон зі збільшеною дальністю та бойовим навантаженням. Далекобійна та важкоозброєна відповідь ворогу, яка дозволяє ефективно знищувати укріплені цілі у тактичній глибині противника.

"Якщо ХО-10 краще підходить для враження цілей на передньому краю, то ХО-15 можна використовувати для ураження цілей у смузі забезпечення, атакувати тилові пункти управління, позиції самохідної та буксованої артилерії, комплекси ППО та РЕБ", — додають у Міноборони.

Серед особливостей лінійки Stalker — рекордно низька для українських оптоволоконних дронів вага котушки. Також вони отримали компонування, яке стало стандартом для цього класу FPV. Це повністю вільна для бойового навантаження верхня частина рами, що дозволяє закріпити бойову частину будь-якої форми. Акумуляторна батарея кріпиться у нижній частині рами спереду. Таке рішення дає можливість посилити стабільність у польоті завдяки правильному розподілу ваги відносно центру маси дрона.

Також TechEx має власну перевірену технологію та обладнання для намотки оптоволокна, систему керування, передачі сигналу управління та телеметрії. Виробник наразі веде випробувальні роботи над збільшенням дальності застосування дронів до 20 та 25 км.