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Meta шантажує Європу "гіршим користувацьким досвідом"

Компанія хоче заручитися підтримкою мас у боротьбі проти Єврокомісії.

Meta шантажує Європу "гіршим користувацьким досвідом"
Штаб-квартира Meta
Фото: EPA/UPG

Техногігант Meta, якому належать соціальні мережі Facebook та Instagram, а також месенджер WhatsApp, заявив про/file/person/3544_tsukerberg_mark.html "погіршення користувацького досвіду у європейських країнах" на тлі штрафу, який компанія отримала від Європейської Комісії.

Як пише BBC, корпорація Марка Цукерберга змушена заплатити 200 мільйонів євро за те, що змушувала користувачів обирати між платною підпискою та автоматичним дозволом комбінувати дані, зібрані у програмах, для демонстрації реклами. На думку Єврокомісії, такі дії порушують принципи закону про цифрові ринки.

Натомість у Meta стверджують, що вже у третьому кварталі цього року через рішення чиновників європейці будуть змушені миритися з певними обмеженнями у функціонуванні додатків та платформ компанії.

Експерти вважають, що таким чином Meta намагається створити у власної аудиторії образ "поганих бюрократів", які псують звичайним людям задоволення від спілкування та розваг.  
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