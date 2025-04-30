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​Єврокомісія не планує продовжувати торговельний безвіз для України

Натомість у ЄС обіцяють плавний перехід до нової моделі співпраці.

​Єврокомісія не планує продовжувати торговельний безвіз для України
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія не продовжуватиме режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України після 5 червня.

Про це 30 квітня заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає «Європейська правда».

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Натомість ЄС обіцяє забезпечити плавний перехід до нової моделі співпраці.

«Ми маємо намір забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю (ГВЗВТ), яку ми маємо з Україною», – сказав Гілл.

Він підкреслив, що деталі торговельної лібералізації будуть інтегровані в ГВЗВТ, а не скасовані.

«Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Після завершення дії АТЗ торгівля з Україною буде повністю інтегрована у нашу ГВЗВТ», – наголосив речник Єврокомісії.

За його словами, процес переходу має розпочатися незабаром, але точних дат поки не називають.

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня заявив, що наша держава розраховує на ЄС у питанні продовження механізму торговельної лібералізації до кінця цього року.
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