Мінфін розмістив облігації на 16,5 млрд грн

Міністерство фінансів 29 квітня розмістило ОВДП на 16,5 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба відомства.
За гривневі облігації терміном на 1,3 року під 16,33% виручили 5 млрд грн, терміном на 1,9 року під 17,1% - 731 млн грн, а терміном на 3 роки під 17,8% - 2,8 млрд грн.
Доларові ОВДП терміном на 1 рік під 4,17% принесли у держскарбницю 192 мільйони доларів.є
- У березні Кабмін ухвалив рішення щодо продажу Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) конфіскованих облігацій на суму майже 1,8 млрд грн. Отримані кошти будуть перераховані до бюджету і спрямовані у Фонд відновлення держави.