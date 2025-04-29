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Мінфін розмістив облігації на 16,5 млрд грн

За гривневі ОВДП терміном на 1,3 року під 16,33% виручили 5 млрд грн.

Мінфін розмістив облігації на 16,5 млрд грн
Мінфін
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів 29 квітня розмістило ОВДП на 16,5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба відомства.

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За гривневі облігації терміном на 1,3 року під 16,33% виручили 5 млрд грн, терміном на 1,9 року  під 17,1% - 731 млн грн, а терміном на 3 роки під 17,8% - 2,8 млрд грн.

Доларові ОВДП терміном на 1 рік під 4,17% принесли у держскарбницю 192 мільйони доларів.є

облігації
облігації

  • У березні Кабмін ухвалив рішення щодо продажу Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) конфіскованих облігацій на суму майже 1,8 млрд грн. Отримані кошти будуть перераховані до бюджету і спрямовані у Фонд відновлення держави.
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