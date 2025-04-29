Через них військовим передали понад 120 тисяч непридатних мін, які згодом довелося відкликати з передової.

Отримали підозри генеральний директор оборонного заводу на Дніпропетровщині, його перший заступник, начальник групи контролю якості військового представництва Міноборони та екскерівник цього представництва.

оголошення підозр фігурантам справи про неякісні міни для ЗСУ

оголошення підозр фігурантам справи про неякісні міни для ЗСУ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За версією слідства, у 2024 році оборонне підприємство уклало контракт з Агентством оборонних закупівель на виготовлення 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн. У процесі виробництва боєприпасів використовували порохову суміш, один з компонентів якої не був придатним для таких зарядів, що викликало нестабільність у роботі. Крім того, капсулі-запалювачі мали дефекти, які призводили до осічок.

«Підозрювані знали про ці проблеми, але не зупинили виробництво задля збереження прибутку», — повідомили в ОГП.

Посадовці військового представництва Міноборони, як вважає слідство, не провели належного контролю і внесли до документації неправдиві дані про якість продукції.

У результаті військовим передали понад 120 тисяч непридатних мін, які згодом довелося відкликати з передової. Це, за даними слідства, завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Фігурантів затримали. Вирішують питання про запобіжні заходи.

оголошення підозр фігурантам справи про неякісні міни для ЗСУ

оголошення підозр фігурантам справи про неякісні міни для ЗСУ

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб.