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Верховний Суд залишив у силі вирок ексзаступнику глави Мінреінтеграції Юрію Гримчаку

Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Верховний Суд залишив у силі вирок ексзаступнику глави Мінреінтеграції Юрію Гримчаку
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак під час судових засідань
Фото: Главком

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 29 квітня залишив без змін вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Верховний Суд відхилив касаційну скаргу сторони захисту, погодившись із доводами прокурора САП. У такий спосіб він підтвердив рішення Вищого антикорупційного суду від 23 лютого 2022 року та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 19 грудня 2023 року.

Гримчака визнали винним у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає, зазначили в САП.

Справа Гримчака

  • Експосадовця і нині покійного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання $1,1 мільйона хабарів за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук.
  • 15 серпня 2019-го Гримчаку та Овдієнку оголосили підозру.
  • У грудні 2020 року спочатку з-під варти звільнили Овдієнка, а пізніше - після зменшення втричі застави - звільнили і Гримчака під особисте зобов'язання. Він мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і перебувати під нічним арештом. У лютому минулого року Гримчак повідомив, що термін його носіння закінчився.
  • Гримчак був заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України з 10 березня 2017 року по 4 вересня 2019 року. Його звільнили вже після затримання.
  • Вищий антикорупційний суд 23 лютого 2022 року визнав експосадовця винним. 
  • Детальніше про вирок і позицію Гримчака читайте в матеріалі LB.ua.
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