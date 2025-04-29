Верховний Суд залишив у силі вирок ексзаступнику глави Мінреінтеграції Юрію Гримчаку

Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак під час судових засідань

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 29 квітня залишив без змін вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу сторони захисту, погодившись із доводами прокурора САП. У такий спосіб він підтвердив рішення Вищого антикорупційного суду від 23 лютого 2022 року та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 19 грудня 2023 року.

Гримчака визнали винним у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає, зазначили в САП.

Справа Гримчака