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​Житель Сум отримав 15 років ув’язнення за шпигунство на користь Росії

Зловмисник також мав знайти кандидатів для вербування в агентурну мережу.

​Житель Сум отримав 15 років ув’язнення за шпигунство на користь Росії
затримання російського агента

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який збирав розвіддані про українські війська в прикордонних районах Сумщини.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Як встановили слідчі, чоловік намагався виявити розташування підрозділів ЗСУ, приховано фіксуючи їх на телефон під виглядом телефонної розмови. Також він мав знайти кандидатів для вербування в агентурну мережу, яку ФСБ планувала створити в області.

Співробітники СБУ затримали агента у січні 2024 року в Сумах, коли той готував чергову спробу збору даних біля північного кордону.

За інформацією СБУ, засудженим виявився 56-річний житель, який привернув увагу ФСБ після публікацій антиукраїнських коментарів у соцмережі «Однокласники».

«Після дистанційної вербування агент передавав ворогу інформацію, яку ФСБ використовувала для планування авіаударів і спроб прориву ДРГ», — йдеться в повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за державну зраду, посягання на територіальну цілісність, заклики до насильницької зміни влади та заперечення збройної агресії Росії.

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