​Житель Сум отримав 15 років ув’язнення за шпигунство на користь Росії

Зловмисник також мав знайти кандидатів для вербування в агентурну мережу.

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який збирав розвіддані про українські війська в прикордонних районах Сумщини.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановили слідчі, чоловік намагався виявити розташування підрозділів ЗСУ, приховано фіксуючи їх на телефон під виглядом телефонної розмови. Також він мав знайти кандидатів для вербування в агентурну мережу, яку ФСБ планувала створити в області.

Співробітники СБУ затримали агента у січні 2024 року в Сумах, коли той готував чергову спробу збору даних біля північного кордону.

За інформацією СБУ, засудженим виявився 56-річний житель, який привернув увагу ФСБ після публікацій антиукраїнських коментарів у соцмережі «Однокласники».

«Після дистанційної вербування агент передавав ворогу інформацію, яку ФСБ використовувала для планування авіаударів і спроб прориву ДРГ», — йдеться в повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за державну зраду, посягання на територіальну цілісність, заклики до насильницької зміни влади та заперечення збройної агресії Росії.