Латвія відправила Україні чергову партію із 1500 бойових дронів

У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у рамках Коаліції безпілотників.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про відправку в Україну чергової партії бойових дронів.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Ще 1500 бойових безпілотників прямують з Латвії до України. У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у рамках Коаліції безпілотників”, – написав Спрудс.

🇱🇻🤝🇺🇦 Another 1,500 combat drones are on their way from Latvia to Ukraine.

In the first half of the year, two Latvian companies will deliver 12,000 drones as part of the Drone Coalition.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/644p0gXn8b — Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 28, 2025

У 2024 році Латвія виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію безпілотників та поставила в Україну майже 5 тисяч дронів.