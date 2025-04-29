Латвія відправила Україні чергову партію із 1500 бойових дронів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про відправку в Україну чергової партії бойових дронів.
Про це він написав у соцмережі Х.
“Ще 1500 бойових безпілотників прямують з Латвії до України. У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у рамках Коаліції безпілотників”, – написав Спрудс.
🇱🇻🤝🇺🇦 Another 1,500 combat drones are on their way from Latvia to Ukraine.— Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 28, 2025
In the first half of the year, two Latvian companies will deliver 12,000 drones as part of the Drone Coalition.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/644p0gXn8b
У 2024 році Латвія виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію безпілотників та поставила в Україну майже 5 тисяч дронів.