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Латвія відправила Україні чергову партію із 1500 бойових дронів

У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у рамках Коаліції безпілотників.

Латвія відправила Україні чергову партію із 1500 бойових дронів
Фото: x.com/AndrisSpruds

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про відправку в Україну чергової партії бойових дронів.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Ще 1500 бойових безпілотників прямують з Латвії до України. У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у рамках Коаліції безпілотників”, – написав Спрудс.

У 2024 році Латвія виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію безпілотників та поставила в Україну майже 5 тисяч дронів.

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