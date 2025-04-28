Також бійці ЗСУ вразили БМП, вантажівки та іншу техніку окупантів.

В районі Сватового українські захисники знищили переправу росіян через річку Жеребець

В районі Сватового на межі Харківської та Луганської областей бійці 412 полку Nemesis завдали удару по логістиці росіян.

Про це повідомив 412 ОПБпС Nemesis Сил безпілотних систем.

Українські захисники знищили російську переправу через річку Жеребець, а також вразили БМП, важкі вантажівки та іншу техніку окупантів.

“Росіяни активно використовують цю територію, як вузловий центр для перекидання своїх сил на Харківський напрямок і зокрема форсування річки Оскіл. Але їхня логістика знову пішла тріщинами”, - зазначили у 412 полку Nemesis.

Таким чином посилення загарбників на Куп’янському напрямку було зірване.