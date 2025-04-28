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Мерц: без жодних “якщо” чи “але” Німеччина на боці України

Німеччина допомагатиме Україні боронитися проти Росії та водночас зміцнювати власну обороноздатність.

Мерц: без жодних “якщо” чи “але” Німеччина на боці України
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував подальше надання допомоги Україні, повідомляє Укрінформ.

Російська війна проти України спрямована не лише проти цілісності цієї країни, що само по собі було б достатньо трагічним. Ця війна спрямована проти всього політичного порядку європейського континенту”, - зазначив Мерц.

Він наголосив, що допомагаючи Україні, Німеччина також захищає свою свободу та свої європейські цінності. Отже, боротьба України проти російської агресії – це боротьба за збереження миру та свободи в Німеччині, оскільки ФРН також перебуває під прямою загрозою від цієї війни та від Росії. 

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Йдеться, зокрема, про щоденні акти саботажу, знищення даних та підводних кабелів, систематичну дезінформацію німецького населення, а також отруєння та вбивства в численних європейських містах.

“Це справа рук російського керівництва та його спільників”, - запевнив Мерц.

Він також наголосив, що європейці та американці не є стороною війни та не хочуть нею ставати. 

“Але ми також не незадіяна третя сторона, ба більше, не посередники між фронтами. Не повинно бути жодних сумнівів щодо нашої позиції: без жодних “якщо” чи “але” - на боці цієї країни, що зазнала нападу, а отже, на боці всіх людей у Європі, які віддані демократії та верховенству права, які віддані свободі та відкритому суспільству”, - підкреслив глава консерваторів Німеччини.

Фридрих Мерц наголосив на неприпустимості продиктованого миру чи “прийняття військово створених фактів”, і на тому, що ніщо не має відбуватися проти волі України. 

Він зауважив, що після суботньої зустрічі Зеленського та Трампа в базиліці Святого Петра в Римі є велика надія на початок серйозного мирного процесу в Україні. Втім, завтра все може бути зовсім інакше.

Ймовірний наступний канцлер ФРН підкреслив необхідність протягом багатьох років постійно розширювати оборонні можливості та психологічну готовність до оборони в Німеччині.

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