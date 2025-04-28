Мерц: без жодних “якщо” чи “але” Німеччина на боці України

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував подальше надання допомоги Україні, повідомляє Укрінформ.

“Російська війна проти України спрямована не лише проти цілісності цієї країни, що само по собі було б достатньо трагічним. Ця війна спрямована проти всього політичного порядку європейського континенту”, - зазначив Мерц.

Він наголосив, що допомагаючи Україні, Німеччина також захищає свою свободу та свої європейські цінності. Отже, боротьба України проти російської агресії – це боротьба за збереження миру та свободи в Німеччині, оскільки ФРН також перебуває під прямою загрозою від цієї війни та від Росії.

Йдеться, зокрема, про щоденні акти саботажу, знищення даних та підводних кабелів, систематичну дезінформацію німецького населення, а також отруєння та вбивства в численних європейських містах.

“Це справа рук російського керівництва та його спільників”, - запевнив Мерц.

Він також наголосив, що європейці та американці не є стороною війни та не хочуть нею ставати.

“Але ми також не незадіяна третя сторона, ба більше, не посередники між фронтами. Не повинно бути жодних сумнівів щодо нашої позиції: без жодних “якщо” чи “але” - на боці цієї країни, що зазнала нападу, а отже, на боці всіх людей у Європі, які віддані демократії та верховенству права, які віддані свободі та відкритому суспільству”, - підкреслив глава консерваторів Німеччини.

Фридрих Мерц наголосив на неприпустимості продиктованого миру чи “прийняття військово створених фактів”, і на тому, що ніщо не має відбуватися проти волі України.

Він зауважив, що після суботньої зустрічі Зеленського та Трампа в базиліці Святого Петра в Римі є велика надія на початок серйозного мирного процесу в Україні. Втім, завтра все може бути зовсім інакше.

Ймовірний наступний канцлер ФРН підкреслив необхідність протягом багатьох років постійно розширювати оборонні можливості та психологічну готовність до оборони в Німеччині.