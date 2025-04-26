Урсула фон дер Ляєн: Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі із главою України Володимиром Зеленським в Італії заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Європа завжди підтримуватиме Україну в прагненні миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого та міцного миру", – йдеться у повідомленні.

Також, за словами фон дер Ляєн, вони із українським президентом "також обговорили кроки, які робить Україна, щоб завоювати своє місце в нашій родині народів".

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2025