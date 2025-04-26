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Урсула фон дер Ляєн: Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир

Очільниця Єврокомісії зустрілася із Володимиром Зеленським.

Урсула фон дер Ляєн: Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі із главою України Володимиром Зеленським в Італії заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир.

Про це вона написала у соцмережі Х. 

"Європа завжди підтримуватиме Україну в прагненні миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого та міцного миру", – йдеться у повідомленні. 

Також, за словами фон дер Ляєн, вони із українським президентом "також обговорили кроки, які робить Україна, щоб завоювати своє місце в нашій родині народів".

  • Сьогодні, 26 квітня, Володимир Зеленський в Італії зустрівся також із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити кроки, необхідні для встановлення повного, безумовного припинення вогню, та напрацювання подальших гарантій безпеки.
  • Перед цим у нього була зустріч із французьким президентом Еммануелем Макроном. 
  • Також сьогодні у український президент провів зустріч з Трампом. Зеленський заявив, що це «дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів».
  • Згодом Трамп у своїй соцмережі припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни. Президент США припустив, що, можливо, з Путіним треба поводитися інакше – через “банківські операції” чи “вторинні санкції”.
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