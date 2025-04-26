Урсула фон дер Ляєн: Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі із главою України Володимиром Зеленським в Італії заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир.
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Європа завжди підтримуватиме Україну в прагненні миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого та міцного миру", – йдеться у повідомленні.
Також, за словами фон дер Ляєн, вони із українським президентом "також обговорили кроки, які робить Україна, щоб завоювати своє місце в нашій родині народів".
Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2025
You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.
⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu
- Сьогодні, 26 квітня, Володимир Зеленський в Італії зустрівся також із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити кроки, необхідні для встановлення повного, безумовного припинення вогню, та напрацювання подальших гарантій безпеки.
- Перед цим у нього була зустріч із французьким президентом Еммануелем Макроном.
- Також сьогодні у український президент провів зустріч з Трампом. Зеленський заявив, що це «дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів».
- Згодом Трамп у своїй соцмережі припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни. Президент США припустив, що, можливо, з Путіним треба поводитися інакше – через “банківські операції” чи “вторинні санкції”.