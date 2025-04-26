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​Трамп і Зеленський провели зустріч перед похороном Папи Франциска

Президенти також домовилися провести ще одну зустріч після чину похорону.

​Трамп і Зеленський провели зустріч перед похороном Папи Франциска
Дональд Трамп та Володимир Зеленський
Фото: Колаж журналу Time

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп провели зустріч перед початком похорону Папи Франциска у Ватикані.

Цю інформацію підтвердив речник глави держави Сергій Никифоров.

Sky News із посиланням на джерела зазначає, що президенти також домовилися провести ще одну зустріч після чину похорону.

Зустріч відбулася на тлі заяви Трампа про те, що мирна угода між Україною і Росією «дуже близька».

Наразі деталі перемовин не розголошують.

  • 26 квітня на площі Святого Петра у Ватикані відбувається чин похорону Папи Франциска.
  • У богослужінні беруть участь делегації країн світу, очолювані монархами, президентами, главами урядів
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