​Трамп і Зеленський провели зустріч перед похороном Папи Франциска

Президенти також домовилися провести ще одну зустріч після чину похорону.

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп провели зустріч перед початком похорону Папи Франциска у Ватикані.

Цю інформацію підтвердив речник глави держави Сергій Никифоров.

Sky News із посиланням на джерела зазначає, що президенти також домовилися провести ще одну зустріч після чину похорону.

Зустріч відбулася на тлі заяви Трампа про те, що мирна угода між Україною і Росією «дуже близька».

Наразі деталі перемовин не розголошують.