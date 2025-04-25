МЗС: Україна працює на різних рівнях над подальшими контактами зі США

Українська сторона працює над подальшими контактами зі США на різних рівнях і розраховує, що вони відбудуться найближчим часом.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу, пише Укрінформ.

Тихий зазначив, що під час переговорів у Лондоні українська делегація зустрілася із спецпредставником США генералом Кітом Келлогом.

"Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз важливо підтримувати цей діалог - обмін позиціями, обмін думками дипломатично, за зачиненими дверима, а не через ЗМІ", — зазначив речник.

За словами речника МЗС наразі Україна проводить "важку, детальну, складну, напружену дипломатичну роботу", переважна частина якої проходить поза об'єктивами камер, і "це нормально, коли йдеться про складні дипломатичні завдання".

За словами Тихого, "низка контактів на різних рівнях перебуває в роботі, і ми розраховуємо, що ці контакти відбудуться найближчим часом".