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Кая Каллас: Придністровʼя не завадить вступу Молдови в ЄС

У ЄС вже є країни з подібними проблемами, і це не стало на заваді вступу.

Кая Каллас: Придністровʼя не завадить вступу Молдови в ЄС
Кая Каллас виступає на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, 14 лютого 2025 року
Фото: EPA-EFE

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас розповіла в інтервʼю NewsMaker про перспективи вступу Молдови в Євросоюз.

“ Молдова має проводити реформи заради себе самої, а Європейський Союз має бути готовим прийняти вас, коли ви будете готові”, - сказала Каллас.

Вона запевнила, що ситуація у Придністровському регіоні Молдови не може бути на заваді євроінгерації країни. 

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“У ЄС вже є країни з подібними проблемами, і це не стало на заваді вступу. І не може стати, бо інакше наші супротивники отримають сигнал: можна створити конфлікт і зможете заблокувати небажані для себе альянси. Це неправильний сигнал”, - наголосила голова євродипломатії.

Кая Каллас нагадала, що в січні під час енергетичної кризи Росія покинула придністровців, а допоміг розв'язати ситуацію Європейський Союз. 

Вона також зауважила, що Росія використовує такі регіони, щоб сіяти хаос, і ЄС має цьому протистояти та бути готовими захищатися від подібних сценаріїв.

“Тому важливо, щоби Росія не перемогла в Україні. Інакше вона піде далі. Невідомо, куди саме, але ясно одне — Росія витрачає понад 9% свого ВВП на військові потреби і захоче використати все це знову, якщо її не змусять відповідати за свої дії та не дадуть їй відсічі”, - підсумувала головна дипломатка ЄС.

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