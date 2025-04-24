Зеленський у четвер відвідає Південно-Африканську Республіку

Візит Президента підтвердили в офісі його колеги з ПАР.

24 квітня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Південно-Африканську Республіку.

Як пише "Українська правда", приїзд глави нашої держави підтвердили в офісі президента ПАР. Очікується, що Зеленський проведе зустріч зі своїм колегою Сирілом Рамафосою, який очолює Африканську мирну ініціативу - рух лідерів кілької країн Африки щодо врегулювання російсько-української війни.

За повідомленням Interfax-Україна, літак Президента України з Польщі вирушив до Ефіопії, де, ймовірно, здійснив посадку для дозаправки. Далі борт номер один попрямував до ПАР.

У Преторії вже перебуває українська делегація на чолі з віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки Юлією Свириденко, яка обговорює з південноафриканськими партнерами торговельні відносини та бізнес-співпрацю.