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Дипломатичні плани України: цього тижня буде зустріч з президентами ПАР, Польщі та Чехії

А завтра в Лондоні пройде зустріч у форматі Європа-Україна-США. 

Дипломатичні плани України: цього тижня буде зустріч з президентами ПАР, Польщі та Чехії
Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса
Фото: ОПУ

Найближчими днями Україна посилюватиме свою дипломатичну роботу, і вона не обмежуватиметься лише європейським континентом. Буде зустріч з керівництвом Group of 20, зокрема з президентом головуючої цьогоріч Південно-Африканської Республіки Сірілом Рамасофою, повідомив на зустрічі з журналістами 22 квітня президент Володимир Зеленський.

Серед запланованих контактів – перемовини з польським президентом Анджеєм Дудою в межах саміту країн Тримор'я, а також з президентом Чехії. Також окремо буде зустріч з головою уряду Іспанії.

"Завтра – зустріч нашої команди в Лондоні у форматі Європа – а саме Британія, Франція, Німеччина, – Україна плюс Сполучені Штати", – повідомив президент. 

Обговорювати будуть безумовне або часткове припинення вогню. 

Наприкінці тижня президент і перша леді візьмуть участь в прощанні з Папою Франциском. 

Зустріч у Лондоні

Завтра українська, європейська і американська делегації матимуть зустріч у Лондоні, де продовжать обговорювати шляхи припинення вогню та настання миру. Це буде уже друга зустріч на високому рівні: перша відбулася минулого четверга у Парижі. Саме там, за даними Wall Street Jourmal, українські та європейські представники отримали письмові пропозиції від США, однією з яких є можливість визнання Криму територією Росії. Але це, як підкреслив співрозмовник газети, лише тема для обговорення, і Україна погоджуватися не зобов'язана. 

Зустрічі в європейських столицях відбуваються разом з представниками країн ЄС і Великої Британії, які працюють в межах "коаліції охочих". До цього делегації США та України мали декілька раундів переговорів у Саудівській Аравії – як і росіяни, які зустрічалися з американцями окремо. Результатом цих зустрічей стала домовленість про енергетичне перемир'я, якої Росія не дотрималася. Вона справді зменшила кількість ударів по енергетиці, які і змінила тип зброї, але загальне число атак не знизилося. Ворог продовжував бити по цивільній інфраструктурі, зокрема провів дві смертоносні атаки на Суми й Кривий Ріг. 

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