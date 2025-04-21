Зеленський: реальне і тривале припинення вогню має стати першим кроком до надійного й тривалого миру

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, і очікує чіткої відповіді з Москви.

Після Великодня весь світ бачить справжню причину того, чому бойові дії тривають - саме Росія є джерелом війни. Саме з Москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає, немає й тиші.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Отже, це можливо – можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей Великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, зокрема, втрати цивільні. Сьогодні російських ударів іще більше”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що тільки на середину сьогоднішнього дня було майже 3 тис. обстрілів, штурмів та інших ударів. Було застосування російських ракет, “шахедів”, майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту.

“Тобто Росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію – пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві”, - наголосив президент України.

Верховний головнокомандувач нагадав, що Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, і очікує чіткої відповіді з Москви.

“Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру”, - підкреслив голова держави.