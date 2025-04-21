Унаслідок російського обстрілу Купʼянщини загинули двоє людей

Двоє мирних жителів загинули внаслідок російського авіаудару по Петропавлівці на Купʼянщині Харківської області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратруа.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 21 квітня близько 17:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Петропавлівка Купʼянського району. Загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років.

Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Точний тип авіаційного боєприпасу, яким здійснено атаку, встановлюється.