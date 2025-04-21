Андрющенко: росіяни будують нову лінію укріплень біля окупованого Маріуполя

Російські окупанти будують нову лінію укріплень на північному заході Маріупольського району на Донеччині.

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Росіяни будують нову лінію укріплень на північному заході Маріупольського району (Микільська громада - район Малоянісолі - Новосілки). Наприкінці тижня фіксуємо велику кількість інженерної техніки, приладдя для облаштування укріплень (бліндажів), включаючи баки для запасу питної води, деревину та бетоні конструкції", — написав він.

Він припустив, що російські загарбники готуються не лише для наступу, але й для оборони. Також Андрющенко додав, що упродовж березня-квітня у Маріуполі з’явились дві нові військові бази: на території Кальміуського району в північно-західної частині і логістична, в Лівобережному районі в район ЖМР Східний.