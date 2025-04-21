На Херсонщині судитимуть колаборанта, який на час окупації співпрацював з росіянами

Колаборант у 2023 році обійняв посаду так званого "голови Новокаховського міського округу".

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораціонізму.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений у жовтні 2023 року добровільно обійняв посаду так званого "голови Новокаховського міського округу", створеного окупаційною владою.

На цій посаді він забезпечував матеріально-технічне, правове та фінансове функціонування незаконного органу. Обвинувачений підбирав кадри, призначав їх на посади та брав участь у засіданнях "ради депутатів", ухвалюючи рішення на користь окупантів.