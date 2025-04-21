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На Херсонщині судитимуть колаборанта, який на час окупації співпрацював з росіянами

Колаборант у 2023 році обійняв посаду так званого "голови Новокаховського міського округу".

На Херсонщині судитимуть колаборанта, який на час окупації співпрацював з росіянами
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораціонізму.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений у жовтні 2023 року добровільно обійняв посаду так званого "голови Новокаховського міського округу", створеного окупаційною владою. 

На цій посаді він забезпечував матеріально-технічне, правове та фінансове функціонування незаконного органу. Обвинувачений підбирав кадри, призначав їх на посади та брав участь у засіданнях "ради депутатів", ухвалюючи рішення на користь окупантів.

  • Співробітники поліції заочно повідомили про підозру у антиукраїнській діяльності 39-річному херсонцю.
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