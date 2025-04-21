Унаслідок російського обстрілу на Сумщині загинув цивільний

Російські окупанти з мінометів обстріляли Есманьську громаду на Сумщині, загинув 66-річний чоловік.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини.
"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
У понеділок, 21 квітня, близько 09:20 російська армія, з мінометів обстріляла цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.
Унаслідок обстрілу на власному подвір’ї 66-річний чоловік отримав несумісні із життям поранення.
- За інформацією Головнокомандувача Сирського, на кордоні Сумщини та РФ тривають бойові дії, Сили оборони зірвали наступ російської армії.