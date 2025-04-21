СБУ затримала п'ятьох проросійських агітаторів, серед них - однопартієць Мураєва

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки затримала ще п'ятьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли на Київщині та Прикарпатті. Вони публічно підтримували війну Росії проти України та виправдовували воєнні злочини росіян.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва. За матеріалами справи, він адміністрував одну із груп у фейсбуці. Він регулярно поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв Путіна. Загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тис. користувачів.

Ще один фігурант – співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами.

Також було затримано ворожу агітаторку в Києві. Жінка зареєструвалась у заборонній соцмережі "Вконтакте", де підтримувала окупаційні угруповання РФ. .

На Прикарпатті викрито мешканку селища Богородчани, яка в "Одноклассниках" героїзувала росіян та виправдовувала окупацію східних регіонів України.

Інший фігурант – водій місцевої торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини Кремля.

Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників. Їм повідомили про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Санкція статті - до 8 років позбавлення волі.