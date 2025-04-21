Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ затримала п'ятьох проросійських агітаторів, серед них - однопартієць Мураєва

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала п'ятьох проросійських агітаторів, серед них - однопартієць Мураєва
Ілюстративне фото
Фото: defense.gov

Служба безпеки затримала ще п'ятьох  проросійських інтернет-агітаторів, які діяли на Київщині та Прикарпатті. Вони публічно підтримували війну Росії проти України та виправдовували воєнні злочини росіян.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва.  За матеріалами справи, він адміністрував одну із груп у фейсбуці. Він регулярно поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв Путіна. Загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тис. користувачів. 

Ще один фігурант – співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами.

Також було затримано ворожу агітаторку в Києві. Жінка зареєструвалась у заборонній соцмережі "Вконтакте", де підтримувала окупаційні угруповання РФ. .

На Прикарпатті викрито мешканку селища Богородчани, яка в "Одноклассниках" героїзувала росіян та виправдовувала  окупацію східних регіонів України.

Інший фігурант – водій місцевої торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини Кремля.

Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників. Їм повідомили про  підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу  (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ  проти України). Санкція статті - до 8 років позбавлення волі.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies