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Співробітники ДБР викрили систему катування в’язнів у Полтавському СІЗО

Працівники колонії прив'язували ув'язнених до металевого ліжка та залишали на кілька діб без їжі та води.

Співробітники ДБР викрили систему катування в’язнів у Полтавському СІЗО
Фото: ДБР

Співробітники ДБР викрили систему катувань у Полтавському СІЗО. Працівники установи прив'язували ув'язнених до металевого ліжка та залишали без їжі та води. 

Про це ідеться у повідомленні ДБР. 

"Працівники ДБР за сприяння керівництва Державної кримінально-виконавчої служби України викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом співробітникам установи вже повідомлено про підозру",  — кажуть у відомстві.

За даними слідства, співробітники установи знущалися з осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини було облаштовано спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.

У невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів.

"Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими. Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони – повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка",  — наголошують в ДБР. 

  • Минулого року працівники ДБР викрили систему катувань на Полтавщині. Про підозру тоді повідомили чотирьом працівникам "Божковської виправної колонії (№16)".
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