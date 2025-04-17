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На Закарпатті ДБР затримало військового за вимагання грошей з підлеглих за "вирішення" службових питань

Зокрема, за гроші він обіцяв не повідомляти про самовільне залишення місця служби, сприяти переведенню до інших підрозділів або уникненню відрядження в район бойових дій.

На Закарпатті ДБР затримало військового за вимагання грошей з підлеглих за "вирішення" службових питань
Фото: ДБР

На Закарпатті затримали заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин, який організував схему поборів зі своїх підлеглих.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Протягом тривалого часу посадовець вимагав від військовослужбовців гроші за вирішення різних службових питань – від оформлення відпусток до приховування дисциплінарних порушень. Зокрема, за гроші він обіцяв не повідомляти про самовільне залишення місця служби, сприяти переведенню до інших підрозділів або уникненню відрядження в район бойових дій.

Розмір хабарів залежав від обставин та можливостей - від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів США.

Під час реалізації однієї з "угод" фігурант запропонував солдату, який повернувся з СЗЧ, за 1 тисячу доларів допомогти з переведенням на тилову посаду. Його затримали під час отримання другої частини хабаря - 500 доларів. 

Фото: ДБР

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК (вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, що на Київщині посадовець військової частини вимагав гроші з підлеглих за оформлення виплат та відпусток.

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