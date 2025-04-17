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На виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова здійснили напад

Невідомий завдав Юрію Макарову ножове поранення.

На виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова здійснили напад
Юрій Макаров
Фото: facebook/Лук'ян Галкін

У середу, 16 квітня, пізно ввечері, невідомий напав на Юрія Макарова, виконавчого продюсера Суспільного Мовлення і відомого журналіста, і наніс йому ножове поранення. 

Як зазначає Суспільне Мовлення, Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає

Відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії. 

Суспільне Мовлення закликало міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль.

Столичні поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста в Солом’янському районі Києва.

Подія сталася ввечері 16 квітня біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці. За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. За вказаним фактом слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

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