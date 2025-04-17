Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рада підтримала компенсацію автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Законопроєкт в цілому підтримали 285 народних обранців.

Рада підтримала компенсацію автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 17 квітня, Верховна Рада підтримала компенсацію автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт 12295-д в цілому підтримали 285 народних обранців.

Законопроєктом пропонується запровадити компенсацію витрат на автоцивілку для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, шляхом:

  • встановлення на постійній основі зменшення витрат на 50% для страхувальника;
  • встановлення з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та 1 року після його закінчення права на компенсацію витрат на страхові премії на оплату страхових премій.
  • встановлення, що у разі відсутності договору страхування для зазначених категорій громадян шкода, завдана ними з 1 січня 2025 року до 30 червня 2025 року, підлягає компенсації коштом централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ.

Зі свого боку, нардеп Олексій Гончаренко зазначив:

  • Страховий поліс буде коштувати для зазначених категорій 0 грн. Половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину – держава з бюджету.
  • До 30 червня 2025 року ці категорії осіб можуть не купувати ОСЦПВ взагалі, але виплати у разі ДТП все одно здійснюватимуться.
  • Далі укладення договору стане обов’язковим – але зі 100% компенсацією.
  • Якщо людина порушить умови (наприклад, не сама керуватиме авто чи надасть неправдиві дані), то втратить право на компенсацію в майбутньому.

Умови: авто повинне бути у власності; не для комерційного використання; компенсація – лише за один автомобіль.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies