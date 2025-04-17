Сьогодні, 17 квітня, Верховна Рада підтримала компенсацію автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт 12295-д в цілому підтримали 285 народних обранців.

Законопроєктом пропонується запровадити компенсацію витрат на автоцивілку для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, шляхом:

встановлення на постійній основі зменшення витрат на 50% для страхувальника ;

; встановлення з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та 1 року після його закінчення права на компенсацію витрат на страхові премії на оплату страхових премій .

. встановлення, що у разі відсутності договору страхування для зазначених категорій громадян шкода, завдана ними з 1 січня 2025 року до 30 червня 2025 року, підлягає компенсації коштом централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ.

Зі свого боку, нардеп Олексій Гончаренко зазначив:

Страховий поліс буде коштувати для зазначених категорій 0 грн . Половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину – держава з бюджету.

. Половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину – держава з бюджету. До 30 червня 2025 року ці категорії осіб можуть не купувати ОСЦПВ взагалі, але виплати у разі ДТП все одно здійснюватимуться.

Далі укладення договору стане обов’язковим – але зі 100% компенсацією.

Якщо людина порушить умови (наприклад, не сама керуватиме авто чи надасть неправдиві дані), то втратить право на компенсацію в майбутньому.

Умови: авто повинне бути у власності; не для комерційного використання; компенсація – лише за один автомобіль.