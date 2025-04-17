Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 6 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 10 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 6 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу 1 людина загинула і 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.  

“За 16 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 квітня.

Волноваський район. У Піддубному Комарської громади 1 будинок зруйновано і 3 пошкоджено.

Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини. У Покровську загинула людина, пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 22 будинки.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 будинки і 3 господарчі споруди; у Зарічному поранено 2 людини, зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджено 41 об'єкт: 26 у Зорі, 14 у Полтавці і 1 в Яблунівці. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що оборонці на фронті відбили 125 штурмів ворога за добу. Найбільше боїв пройшло на Покровському, Лиманському, Новопавлівському напрямках.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies