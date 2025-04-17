Загалом за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 10 дітей.

На Донеччині за минулу добу 1 людина загинула і 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 16 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 квітня.

Волноваський район. У Піддубному Комарської громади 1 будинок зруйновано і 3 пошкоджено.

Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини. У Покровську загинула людина, пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 22 будинки.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 будинки і 3 господарчі споруди; у Зарічному поранено 2 людини, зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджено 41 об'єкт: 26 у Зорі, 14 у Полтавці і 1 в Яблунівці. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що оборонці на фронті відбили 125 штурмів ворога за добу. Найбільше боїв пройшло на Покровському, Лиманському, Новопавлівському напрямках.