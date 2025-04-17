На Одещині викрили ще три "ухилянтські" схеми, серед затриманих – очільники медцентру психічного здоров’я

Йдеться про гендиректора медустанови та двох його заступників, які продавали фіктивні медичні висновки про наявність тяжких розладів психіки.

Правоохоронці ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації на Одещині. Затиримали організаторів оборудок, зокрема трьох керівників обласного медцентру психічного здоров’я.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Нацполіції. Йдеться про гендиректора медустанови та двох його заступників, які продавали ухилянтам фіктивні медичні висновки про наявність тяжких розладів психіки.

Як зазначено на сайті Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я ООР, генеральним директором закладу є Костянтин Рябухін.

Зловмисники за "нагороду" від 10 до 20 тисяч доларів організовували чоловікам стаціонарне "лікування" за їхньої відсутності та забезпечували "пацієнтів" медичними виписками з фіктивними тяжкими психічними захворюваннями. Ця документація давала клієнтам можливість безперешкодно пройти військово-лікарську експертизу та уникнути призову під час мобілізації.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці задокументували понад 20 оборудок, проведених ділками з грудня 2024 по березень 2025 року.

Фото: Нацполіція Один із викритих організаторів схеми

Також в одному з райцентрів області затримано бухгалтерку міської лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про наявність 2-ї групи інвалідності у дружин потенційних призовників. Такий документ дозволяв ухилянтам знятися з військового обліку нібито для догляду за дружиною та виїхати за межі України.

Ще одним фігурантом виявився 23-річний одесит, який за гроші пропонував військовозобов’язаним оформити фіктивну інвалідність для їхніх батьків.

У такий спосіб потенційні призовники сподівались втекти за кордон як "супроводжуючі особи" для тяжкохворих родичів.За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.