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"АТЕШ": російські окупанти масово перекидають техніку в Криму

Дії окупантів більше схожі на паніку, ніж на підготовку до оборони.

"АТЕШ": російські окупанти масово перекидають техніку в Криму
Фото: АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував масове переміщення російської військової техніки та систем ППО у тимчасово окупованому Криму. 

Про це рух повідомляє у Telegram.

За інформацією агентів "Атеш" серед військовослужбовців РФ, росіяни намагаються підвищити рівень безпеки, однак переміщення техніки бідбувається хаотично.

"На землі все зводиться до того, що техніку перевозять туди-сюди без конкретного плану і це більше схоже на паніку, щоб відзвітувати начальству про проведені заходи. Ситуація нагадує період 2023-2024, коли по Криму активно завдавали ударів", — заявили в "Атеш".

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